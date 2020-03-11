Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınını pandemi kategorisine aldı
11.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:15
Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınını pandemi kategorisine aldı. Koronavirüs salgınında dünya çapında 4 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Türkiye'de de salı gecesi ilk vaka tespit edildi.
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Kaynak: Euronews.com