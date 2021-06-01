Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
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Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, üretildiği tesislerde yapılan denetimler de dahil Sinovac aşısına yönelik örgütün yaptığı değerlendirmenin tamamlandığı belirtildi.

"DSÖ bugün Sinovac-CoronaVac Kovid-19 aşısını acil kullanım için onayladı." denilen açıklamada, böylelikle, bu aşıyı kullanan ülkelere ve diğer paydaşlara Sinovac aşısının etkinliği ve üretimi için uluslararası standartları karşıladığına dair güvence verildiği vurgulandı.

Açıklamada, Sinovac'ın inaktif bir aşı olduğu ve kolayca depolanması nedeniyle çok kolayca uygulanabildiğinin altı çizildi.

DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) da Sinovac'a yönelik araştırmalarını tamamladığı aktarılan açıklamada, "Mevcut kanıtlara dayanarak, DSÖ bu aşının 18 yaş ve üstü yetişkinlerde iki ila dört hafta arayla iki dozluk bir programda kullanılmasını önermektedir." ifadesi kullanıldı.

DSÖ, aşı için üst yaş sınırı önermedi.

Ağır hastalığı ve hastaneye yatışları yüzde 100 önlüyor

Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin sonuçların da paylaşıldığı açıklamada, aşılananların yüzde 51'inde semptomatik hastalıkların önlediği kaydedildi.

Açıklamada, araştırma yapılan Sinovac aşısı olan kişilerin yüzde 100'ünde ağır vakaların ve hastaneye yatışların önlendiği vurgulandı.

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna ve Janssen firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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