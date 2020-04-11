Dünya Sağlık Örgütü: "Belarus'a tüm spor ve kültür etkinliklerinin iptalini tavsiye ediyoruz"
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Dünya Sağlık Örgütü, Belarus, Güncel

Dünya Sağlık Örgütü: "Belarus'a tüm spor ve kültür etkinliklerinin iptalini tavsiye ediyoruz"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcisi Patrick O'Conor, Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun endişe verici olduğunu belirterek, "Ülkede tüm spor ve kültür etkinliklerinin iptalini tavsiye ediyoruz.

11.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:44
Dünya Sağlık Örgütü:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcisi Patrick O'Conor, Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun endişe verici olduğunu belirterek, "Ülkede tüm spor ve kültür etkinliklerinin iptalini tavsiye ediyoruz." dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun daveti üzerine 7 Nisan'da başkent Minsk'e gelen DSÖ heyeti, incelemelerini tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

DSÖ temsilcisi O'Conor, Belarus'ta Kovid-19 durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Vakaların arttığına dikkati çeken O'Conor, ülkede ek tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

O'Conor, "Tüm spor ve kültür etkinliklerinin iptal edilmesini tavsiye ediyoruz. Belarus'ta düzenlenen etkinlikler Avrupa'yı ve tüm dünyayı etkiliyor." dedi.

DSÖ temsilcisi Patrick O'Conor, Kovid-19 ile mücadelede Belarus'a destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik ise ülkede tespit edilen vakalardan 301'inin sağlık personeli olduğunu belirterek, "En fazla hasta Minsk ve Vitebsk bölgelerinde var." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta ölü sayısı 23'e ulaştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün 245 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 2 bin 226'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşen sayısının 172'ye, ölü sayısının 4 artarak 23'e çıktığı aktarıldı.

Eğitim Bakanlığı, okulların tatil süresini 18 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Belavia Belarus Havayolları ise Moskova Domodedovo Havalimanı ile Şeremetyevo Havalimanı'na 30 Nisan, Kazakistan'a 14 Nisan ve Ukrayna'ya da 24 Nisan'a kadar uçak seferlerini geçen hafta durdurmuştu.

Belarus hükümeti, Kovid-19 vakalarının bulunduğu ülkelerden gelenlerin 14 gün evde karantinada kalması yönünde karar almıştı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ise halka Kovid-19'a karşı votka içmelerini, tarlada çalışmalarını ve saunaya gitmelerini önermişti.

Lukaşenko, karantina ilan etmeyi düşünmediklerini belirterek, "Ayakların üzerinde durarak ölmek, dizlerin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Burada virüs yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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