Dünya Sağlık Örgütü aşı pasaportuna sıcak bakmıyor
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Dünya Sağlık Örgütü aşı pasaportuna sıcak bakmıyor

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Dünya Sağlık Örgütü aşı pasaportuna sıcak bakmıyor

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, aşılamanın virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve aşı adaletsizliği nedeniyle ülkelerin seyahati kolaylaştırmak için çıkarmayı planladıkları aşı pasaportuna sıcak bakmadıklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, aşılamanın virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve aşı adaletsizliği nedeniyle ülkelerin seyahati kolaylaştırmak için çıkarmayı planladıkları aşı pasaportuna sıcak bakmadıklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, aşı pasaportuna yönelik önemli mesajlar verdi. Harris, "DSÖ olarak biz bu aşamada aşı pasaportunu ülkelere giriş veya çıkış için bir gereklilik olarak görmek istemiyoruz. Çünkü aşının bu aşamada bulaşmayı engellediğinden emin değiliz" diyerek aşılar hakkındaki belirsizliğin ilk sorun olduğunu dile getirdi.

Aşı pasaportuna sıcak bakmadıklarını kaydeden Harris, ikinci sorunun ise aşıların dağıtımında yaşanan adaletsiz dağıtım olduğunu belirtti. Harris, "Aşıya şu ya da bu nedenle sahip olamayan kişilere karşı ayrımcılık sorunu da var. Hakkaniyet sorunu da önemli" şeklinde konuştu.

Harris ayrıca, Çin merkezli iki şirket olan Sinopharm ve Sinovac'ın ürettiği korona virüs aşılarının Nisan ayı sonunda acil kullanım listesine alınması için incelemeyi beklediğini söyleyerek, "Çünkü daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi.

(İHA)

Dünya Sağlık Örgütü aşı pasaportuna sıcak bakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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