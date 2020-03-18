- Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› - Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı" - Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Genetik, Güncel

- Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı"

- Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı" Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.

18.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:42
- Dünya Sağlık Örgütü:

- Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı"

CENEVRE - Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü korona virüse karşı aşı için ilk denemelerin başladığını duyurdu. WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı denemesinin korona virüsün genetik sekansının paylaşılmasından yaklaşık 60 gün sonra başlatıldığını açıkladı. Ghebreyesus'un "inanılmaz bir başarı" olarak nitelendirdiği aşı, virüsün tıbbi şemasının paylaşılmasından yaklaşık iki ay sonra başlatıldı.

WHO'nun "dayanışma davası" adlı büyük bir uluslararası çalışma başlattığını söyleyen Dr. Ghebreyesus, "Farklı yöntemlerle yapılan çok sayıda küçük deneme bize açıklık getirmeyebilir ancak hangi tedavilerin hayat kurtarmaya yardımcı olduğuna dair güçlü kanıtlarımız var" dedi. Dr. Ghebreyesus, amaçlarının bir sonraki aşamada hangi tedavilerin etkili olduğunu belirlemek olduğunu söyledi. WHO Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus ayrıca Arjantin, Bahreyn, Kanada, Fransa, İran, Norveç, Güney Afrika, İspanya, İsviçre ve Tayland'ın girişime katılma taleplerini de doğruladı. "Tüm dünyayı dayanışma gösterisinden ilham almaya devam ediyorum" diyen Dr. Ghebreyesus, para bağışında bulunanlardan bahsederek, "Bunlar ve diğer çabalar bana birlikte galip geleceğimiz umudunu veriyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

- Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Haber
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Haber
Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı bir günde ikiye katlandı Haber
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı bir günde ikiye katlandı
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Mehmet Nuri Ruhsar Pekcan İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sinan Akçıl Mustafa Sandal Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Berkay Şahin Ünal Karaman Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Mart Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: - Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı denemeleri başlatıldı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 00:11:31. #1.15#
title