Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: 70 Aşı Çalışması Var
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: 70 Aşı Çalışması Var - Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Teknoloji

Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: 70 Aşı Çalışması Var

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Covid-19 için süregelen aşı çalışmaları hakkında bazı önemli detaylara değindi.

13.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:53
Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: 70 Aşı Çalışması Var

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Covid-19 için süregelen aşı çalışmaları hakkında bazı önemli detaylara değindi.

'Üçü Umut Veriyor'

Hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs için aşı ve ilaç geliştirmeleri hızla sürerken Dünya Sağlık Örgütü gelinen son nokta hakkında önemli bazı detayları paylaştı. Buna göre küresel ölçekte geliştirilmekte olan 70 tip aşı bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü, bunlardan üç tanesinin diğerlerine nazaran öne çıktığını ve insanlı klinik testlerinin başladığını vurguladı.

Çalışmalardan ilki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve CanSino Biologics tarafından yürütülürken diğer ikisi Moderna ve Inovio Pharmaceuticals tarafından geliştiriliyor. Normal şartlarda yaklaşık on yıl süren çalışmaların eşi benzeri görülmemiş bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi ve aşının 2021 yılında hazır olması bekleniyor.

Tabii bu sürenin daha erken ya da daha geç olabileceği ile ilgili bir takım araştırmaların olduğunu da belirtmekte fayda var. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haber
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haber
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin Haber
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haber
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haber
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Sokağa çıkma yasağında ekmek beğendiremeyen muhtar: Delirmemek için kendimi zor tuttum
Sokağa çıkma yasağında ekmek beğendiremeyen muhtar: Delirmemek için kendimi zor tuttum
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto...
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş
Magazin Tarkan Ece Erken Cemal Can Acun Ilıcalı
Spor Falcao Lionel Messi Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: 70 Aşı Çalışması Var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 17:20:14. #1.15#
title