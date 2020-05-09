Dünya Sağlık Örgütü, 3 bin yıl süren çiçek hastalığını örnek gösterdi: Koronavirüs aşısı için sabırlı olunmalı
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Dünya Sağlık Örgütü, 3 bin yıl süren çiçek hastalığını örnek gösterdi: Koronavirüs aşısı için sabırlı olunmalı

Dünya Sağlık Örgütü, 3 bin yıl süren çiçek hastalığını örnek gösterdi: Koronavirüs aşısı için sabırlı olunmalı
09.05.2020 00:36 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:43

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonom Ghebreyesus, 300 milyon insanın ölümüne neden olan çiçek hastalığının kökünün 1979 yılında kazındığını belirterek, koronavirüs aşısı konusunda sabırlı olunması gerektiği mesajını verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 300 milyon kişinin ölümüne neden olan çiçek hastalığının kökünün 1979'da kazındığını belirterek, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "küresel bir dayanışma sınavından" geçtiğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"300 MİLYON İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU"

Tarihin akışında çok önemli kırılmalara neden olan bulaşıcı hastalıklardan bugüne kadar sadece çiçek hastalığının 1979'da kökünün kazındığına işaret eden Ghebreyesus, "Yok edilene kadar çiçek hastalığı insanlığa en az 3 bin yıl boyunca musallat olmuş ve sadece 20. yüzyılda 300 milyon insanı öldürmüştür. Bu hastalığın ortadan kaldırılması tarihteki en büyük halk sağlığı zaferi olarak duruyor." dedi.

"KOVİD-19 AŞISI KONUSUNDA SABIRLI OLUNMALI"

Modern immünolojinin temellerini atan Edward Jenner'in çiçek hastalığı için ilk aşıyı 1796'da geliştirdikten ancak 184 yıl sonra bu hastalığın kökünün kazandığını belirten Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı konusunda sabırlı olunması gerektiği mesajını verdi.

Ghebreyesus, dünyanın "ortak düşman" Kovid-19 salgınıyla yüzleştiği bu dönemde, ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğinin önemini vurgulayarak, "Çiçek hastalığı gibi Kovid-19 da halk sağlığı için belirleyici bir sorundur. Kovid-19 da çiçek hastalığı gibi küresel bir dayanışma sınavıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, bir soru üzerine Kovid-19'a karşı mücadelede "çok sıcak veya çok soğuğun" önemli olabileceğine dair "çeşitli söylentiler" duyduğunu belirterek, "Bunun virüs üzerinde hiçbir etkisi yoktur" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, 3 bin yıl süren çiçek hastalığını örnek gösterdi: Koronavirüs aşısı için sabırlı olunmalı

Dünya Manşet

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