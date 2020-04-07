Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, sağlıklı bir hayatın, insanların vazgeçemeyeceği temel bir hak olduğunu belirtti.

Kaliteli ve uygulanabilir bir sağlık sisteminin de nitelikli bir toplumun en önemli şartı olduğunu ifade eden Bilgin, özellikle sağlık personelinin koronavirüsün yayılmasını engellemek için canla başla mücadele ettiğini kaydetti.

Vali Bilgin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu mücadelede başta sağlık çalışanlarımıza büyük görevler düşmektedir. Ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde sağlığımız için büyük emekler veren başta sağlık çalışanları olmak üzere toplum sağlığına destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fedakarca görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutlar, tüm Kırklarelili hemşehrilerime sağlıklı ve mutlu günler dilerim."

Kaynak: AA