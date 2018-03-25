- Etkinlikten detaylar Moskova'da "Dünya Saati" hareketine destek

MOSKOVA (AA) – Dünyadaki iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekmek için Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) gerçekleştirdiği 'Dünya Saati' etkinliği çerçevesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da önemli binalarda ışıklar bir saatliğine söndürüldü.

Moskova'nın 6. kez destek verdiği etkinlikte tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Saint Basil's Katedrali, Spasskaya Kulesi ve GUM Alış-veriş Merkezlerinin yanı sıra hükümet, parlamento, üniversite binalarının ve önemli iş merkezlerinin ışıkları kapatıldı.

Moskova Çevre Koruma yetkilileri, Moskova genelinde bin 900'den fazla binanın ışıklarının söndürüldüğünü bildirdi.