Dünya Saati" Etkinliği

Gürcistan, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007'den beri gerçekleştirilen dünyanın en büyük çevre hareketi olarak tanımlanan "Dünya Saati"ne katıldı.

Dünya genelinde her yıl mart ayının sonunda Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından, küresel ısınmaya dikkati çekmek için organize edilen "Dünya Saati" isimli çevre etkinliği kapsamında, başkent Tiflis'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Hükümet Binası ve Parlamento Binası'nın ışıkları bir saatliğine söndürüldü.

WWF tarafından 2007 yılında başlatılan ve her yıl düzenlenen Dünya Saati etkinliğinde, dünyanın büyük şehirlerindeki önemli anıtların, yapıların ve binaların ışıkları 1 saatliğine söndürülüyor.

Kaynak: AA