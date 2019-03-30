- Kızıl Meydan'dan detaylar

Etkinlik için toplananlardan görüntüler

Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan'da ışıkların söndürülmesi

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya saati" etkinliği kapsamında ana binalarının ışıkları kapatıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF), dünyadaki iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Saati" etkinliği çerçevesinde tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Aziz Vasil Katedrali, Bolşoy Tiyatrosu, Lujniki Stadyumu'nun, yanı sıra hükümet, parlamento binaları ve bazı parklarının ışıkları bir saatlik süreyle söndürüldü.

Etkinlikte konuşma yapan WWF'nın Rusya Çevre Programları Müdürü Viktoria Elias, Rusya'nın yaklaşık 800 şehrinin bu hareketi desteklediğini söyledi.

Elias, doğanın korunmasına ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Bu etkinlik senede bir kez düzenleniyor. Umarım bütün sene doğayı korumak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

WWF tarafından 2007 yılında başlatılan ve her yıl düzenlenen "Dünya saati" etkinliğine yaklaşık 175 ülkeden 7 bin şehir katılıyor. Dünyanın büyük şehirlerindeki merkez binaların ışıkları kapatılıyor.

Kaynak: AA