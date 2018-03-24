"Dünya Saati" Etkiliği Nedeniyle İstanbul'un Tarihi Yerleri Karanlığa Büründü

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek için 2007 yılından bu yana tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, İstanbul'daki bazı önemli yapıların ışıkları bir saatliğine söndürüldü.

TARİHİ MEKANLARDA IŞIKLAR KAPATILDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ile Süleymaniye ve Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra Galatasaray ve Kadir Has Üniversiteleri de bir saat boyunca ışıklarını kapattı.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR KULÜPLERİ DESTEK VERDİ

Etkinliğe, Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüpleri de destek verdi.

Vatandaşlar ise "www.dunyasaati.org" adresi üzerinden kayıt yaparak düzenledikleri grup faaliyetleriyle etkinliğe destek verdi.