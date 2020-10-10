Dünya Ruh Sağlığı günü nedir? Dünya Ruh Sağlığı gününün amacı nedir?

2020 yılı Dünya Ruh Sağlığı Günü teması "Her Zaman ve Her Yerde Herkes İçin Ruh Sağlığı" olarak belirlendi. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 10 Ekim günü "Dünya Ruh Sağlığı Günü" olarak belirlenmiştir.

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 10 Ekim günü "Dünya Ruh Sağlığı Günü" olarak belirlenmiş ve her yıl ruh sağlığının önemine dikkat çekmek ve ruh sağlığı hizmetleri konusunda farkındalık yaratmak üzere farklı temalarla farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ NEDİR?

10 Ekim'de Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun bir projesi olarak doğmuştur. Ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim'de kutlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında, gençlerin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "Ankara Eymir Gölü'nde Bisiklet Turu Etkinliği" düzenledi.

Etkinliğe Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan 100 kişi katıldı.

"Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı"

Katılımcılarla beraber yapılan kahvaltının ardından Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık İletişimi Daire Başkanı Mutlu Kaya basın açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanlığının 2018 Yılı Sağlık Takvimi'nde yer alan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün bu yılki temasının "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" olduğunu belirten Kaya, "Bireyin ruh sağlığını koruyabilmesi için sağlığına bütüncül olarak yaklaşması gereklidir. Sağlık kişinin sadece fiziksel hastalığının olmaması değil, bedenen, ruhen ve zihinsel olarak iyilik halinde olmasıdır. Gençlerin ruh sağlığının korunmasında hareketli yaşam ve fiziksel aktivite alışkanlığı önemli bir yere sahiptir. Etkinliğimizi, ruh sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde etkin role sahip ve bu konuda çalışmalar yürüten psikoloji ve çocuk gelişimi bölümlerinden akademisyen ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirerek farkındalık oluşturmak istedik. Akademisyenlere ve öğrencilere katılımları için teşekkür ediyoruz." dedi. Katılımcılar, açıklamanın ardından gölün etrafındaki 6 kilometrelik parkurda pedal çevirdiler.

Etkinliğe katılan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmihan Zeliha Artan, hareketli yaşamın insanların ruh sağlığına olumlu etki sağladığını ifade etti. Artan, bebeklikten itibaren hareket etmenin önemine dikkati çekerek "Çünkü çocuk ilk hareket ettiği andan itibaren daha çok şey görmeye, daha çok şeye dokunmaya ve öğrenmeye başlıyor. Bu da ruh sağlığının temelini oluşturuyor. Gençlerin de hareketli bir yaşam sürmeleri çok önemli. Son yıllarda yapılan çalışmalar beynin hareket halindeyken daha iyi öğrendiğini gösteriyor. Tüm bu bilgiler ışığında yapılan etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müjgan İnözü ile yapılan "Ruh sağlığı nedir? Dünyadaki hızlı değişimin gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir? Aileler gençlere nasıl davranmalıdır? Gençler ruh sağlıklarını korumak için neler yapmalıdır?" başlıklı röportaj videoları, etkinlikle ilgili fotoğraflar ve videolar, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabı Sağlıklı Yaşa'dan #DünyaRuhSağlığıGünü etiketiyle paylaşıldı.

AMAÇLARI NELERDİR?

1. Ruh sağlığı hastalığından muzdarip olanların sesini duyurabilmek, toplumda ruh sağlığı konusunda bilgi ve anlayışın artmasını sağlamaktır.

2. Kişinin ruh sağlığını ve yaşam işlevlerini koruyup desteklemek.

3. Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları önlemek.

4. Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavi ve bakımını geliştirmek.