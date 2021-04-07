Dünya Romanlar Günü nedir? Dünya Romanlar Günü ne zaman kutlanıyor?
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Dünya Romanlar Günü nedir? Dünya Romanlar Günü ne zaman kutlanıyor?

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Dünya Romanlar Günü nedir? Dünya Romanlar Günü ne zaman kutlanıyor?

Dünya Romanlar Günü uluslararası kapsamda kutlanan Roman kültürünü tanıtmak ve Roman toplumuna karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan özel gündür. Peki, Dünya Romanlar Günü ne zaman kutlanıyor? Dünya Romanlar Günü nedir?

Hayat folu tarzları ve neşeli görünümleri ile çevresine pozitif enerji yayan Romanların özel günü olan Dünya Romanlar Günü hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Dünya Romanlar Günü nedir? Dünya Romanlar Günü ne zaman kutlanıyor?

DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Romanlar Günü ya da Uluslararası Roman Günü, Roman kültürünün kutlandığı ve Roman halkının karşılaştığı sorunlara karşı farkındalığın artırılmaya çalışıldığı bir gündür. 8 Nisan'da kutlanır.

• Papa 2. John Paul, takipçilerine Romanlara karşı şefkat ve saygıyla davranmalarını söylemiştir.

• 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Adam Ereli, Romanların karşılaştığı insan hakları ihlâlleri hakkında konuştu ve Avrupa hükûmetlerinden Romanlara karşı hoşgörüyü teşvik etmelerini istedi.

• 2006 yılında, Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Maud de Boer-Buquicchio, büyüyen antiziganizm konusundaki endişelerini dile getirdi ve Avrupa'daki Roman nüfusunun, uzun süredir devam eden kötü yaşam koşullarını iyileştirmeye teşvik etti.

• 2009 yılında ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'nin Avrupa'daki Roman halkının insan haklarını koruma ve teşvik etme taahhüdünden bahsetti.

DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Gün, 1990 yılında Serock, Polonya'da toplanan dördüncü Dünya Roman Kongresi'nde alınan kararla kutlanmaya başlanmıştır ve bu karar, 7-12 Nisan 1971 tarihlerinde Londra yakınlarındaki Chelsfield'da toplanan birinci Dünya Roman Kongresi onuruna alınmıştır.

Tarih: 8 Nisan 2021 Perşembe

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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