Dünya Romanlar Günü kutlandı

Mersin'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde yapılan etkinlikle kutlandı.

Mersin'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde yapılan etkinlikle kutlandı.

Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) düzenlenen etkinliğe, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Selim Daydaş, SODAM proje koordinatörü Merve Demirsoy, Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği Başkanı Talip Moğoltekin ve Roman vatandaşlar katıldı.

Roman vatandaşlara çiçek dağıtan Kutlu, İŞKUR olarak iş hayatının her alanında tüm dezavantajlı gruplar gibi Roman vatandaşların da yanında olduklarını, Roman vatandaşlara yönelik düzenlenen mesleki eğitim kursları ile meslek edinimini çok önemsediklerini belirtti. İş Kulübü çalışmalarıyla Roman vatandaşları iş hayatına hazırladıklarını kaydeden Kutlu, 'Dünya Roman Günü'nü kutladığını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı