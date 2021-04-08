Dünya Romanlar Günü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Romanlar Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dünya Romanlar Günü kutlandı

Mersin'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde yapılan etkinlikle kutlandı.

Mersin'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde yapılan etkinlikle kutlandı.

Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) düzenlenen etkinliğe, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Selim Daydaş, SODAM proje koordinatörü Merve Demirsoy, Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği Başkanı Talip Moğoltekin ve Roman vatandaşlar katıldı.

Roman vatandaşlara çiçek dağıtan Kutlu, İŞKUR olarak iş hayatının her alanında tüm dezavantajlı gruplar gibi Roman vatandaşların da yanında olduklarını, Roman vatandaşlara yönelik düzenlenen mesleki eğitim kursları ile meslek edinimini çok önemsediklerini belirtti. İş Kulübü çalışmalarıyla Roman vatandaşları iş hayatına hazırladıklarını kaydeden Kutlu, 'Dünya Roman Günü'nü kutladığını söyledi. - MERSİN

Dünya Romanlar Günü kutlandı
Dünya Romanlar Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünya Romanlar Günü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:49:52. #1.15#
title