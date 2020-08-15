Dünya Roller Coaster Günü İsfanbul Tema Park öncülüğünde kutlanacak Dünya Roller Coaster Günü İsfanbul Tema Park öncülüğünde dünya devleriyle kutlanacak.

Dünya Roller Coaster Günü İsfanbul Tema Park öncülüğünde dünya devleriyle kutlanacak.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, dünya standartlarındaki tema park İsfanbul, Dünya Roller Coaster Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor.

İsfanbul Tema Park öncülüğünde, global çapta isim yapmış dev tema parklarla 16 Ağustos 2020'de kutlanacak olan Dünya Roller Coaster Günü, maceraseverlerin ilgi odağı olacak.

İsfanbul Tema Park'ta kutlanacak bugünün yıldızı ise dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı Nefeskesen olacak. Macera, adrenalin ve heyecan tutkunlarının vazgeçemediği, Nefeskesen, 3 saniyede 110 km hıza ulaşıyor.

Minik Madenciler'den Maceraperest'e her yaşa uygun roller coaster bulunuyor

Her yaştan misafirine sınırsız eğlence imkanı sunan İsfanbul Tema Park'taki roller coaster keyfi sadece Nefeskesen'le sınırlı olmayacak. Çocuklar Minik Madenciler ile hayatlarındaki ilk roller coaster keyfini yaşama fırsatı bulurken, sıcaktan bunalanlar Viking ünitesinde aynı zamanda serinleme imkanı da yaşayacak.

İsfanbul Tema Park'ta heyecanı dolu dolu yaşamak isteyenler için bir başka muhteşem roller coaster seçeneği de Maceraperest olacak. Saniyede 70 km hızla 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest tüm dünyada çok sevilen macera dolu eşsiz ünitelerden biri. İsfanbul Tema Park'ın aile roller coaster'ı Maceraperest ile açık havada heyecanlı bir tur eğlenceseverleri bekliyor.

Uluslararası kutlama ile heyecan dorukta

Dünya Roller Coaster Günü'nü Uluslararası Eğlence Parkları Birliği'nin (IAAPA) de desteklediği bir proje ile kutlayacak olan İsfanbul Tema Park, güne özel uluslararası bir etkinlik gerçekleştirecek.

İsfanbul Tema Park'ın öncülüğünde gerçekleştirilecek kutlamada Europapark, Ferrari World, İsfanbul Tema Park, Port Aventura, The Land of Legends ve Tivoli gibi dünya çapındaki tema parklarda yer alan roller coaster'ların görüntülerinin yer aldığı büyüleyici bir video gösterimi yapılacak. Misafirlerine izlerken bile adrenalin salgılatacak olan video aynı zamanda İsfanbul Tema Park'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.

İsfanbul Tema Park'ta, dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı Nefeskesen'in yanı sıra 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", maceraseverlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan "Fatih'in Rüyası" da en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatan İsfanbul Tema Park, sınırsız eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misafirlerine tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı sunuyor. Eğlence tutkunları İsfanbul Tema Park'ın yıllık kartı Yes Club'a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı da yakalıyor.

Kaynak: AA