Dünya Roller Coaster Günü İsfanbul Tema Park öncülüğünde kutlanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya Roller Coaster Günü İsfanbul Tema Park öncülüğünde kutlanacak

Dünya Roller Coaster Günü İsfanbul Tema Park öncülüğünde dünya devleriyle kutlanacak.

Dünya Roller Coaster Günü İsfanbul Tema Park öncülüğünde kutlanacak
15.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:09

Dünya Roller Coaster Günü İsfanbul Tema Park öncülüğünde dünya devleriyle kutlanacak.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, dünya standartlarındaki tema park İsfanbul, Dünya Roller Coaster Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor.

İsfanbul Tema Park öncülüğünde, global çapta isim yapmış dev tema parklarla 16 Ağustos 2020'de kutlanacak olan Dünya Roller Coaster Günü, maceraseverlerin ilgi odağı olacak.

İsfanbul Tema Park'ta kutlanacak bugünün yıldızı ise dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı Nefeskesen olacak. Macera, adrenalin ve heyecan tutkunlarının vazgeçemediği, Nefeskesen, 3 saniyede 110 km hıza ulaşıyor.

Minik Madenciler'den Maceraperest'e her yaşa uygun roller coaster bulunuyor

Her yaştan misafirine sınırsız eğlence imkanı sunan İsfanbul Tema Park'taki roller coaster keyfi sadece Nefeskesen'le sınırlı olmayacak. Çocuklar Minik Madenciler ile hayatlarındaki ilk roller coaster keyfini yaşama fırsatı bulurken, sıcaktan bunalanlar Viking ünitesinde aynı zamanda serinleme imkanı da yaşayacak.

İsfanbul Tema Park'ta heyecanı dolu dolu yaşamak isteyenler için bir başka muhteşem roller coaster seçeneği de Maceraperest olacak. Saniyede 70 km hızla 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest tüm dünyada çok sevilen macera dolu eşsiz ünitelerden biri. İsfanbul Tema Park'ın aile roller coaster'ı Maceraperest ile açık havada heyecanlı bir tur eğlenceseverleri bekliyor.

Uluslararası kutlama ile heyecan dorukta

Dünya Roller Coaster Günü'nü Uluslararası Eğlence Parkları Birliği'nin (IAAPA) de desteklediği bir proje ile kutlayacak olan İsfanbul Tema Park, güne özel uluslararası bir etkinlik gerçekleştirecek.

İsfanbul Tema Park'ın öncülüğünde gerçekleştirilecek kutlamada Europapark, Ferrari World, İsfanbul Tema Park, Port Aventura, The Land of Legends ve Tivoli gibi dünya çapındaki tema parklarda yer alan roller coaster'ların görüntülerinin yer aldığı büyüleyici bir video gösterimi yapılacak. Misafirlerine izlerken bile adrenalin salgılatacak olan video aynı zamanda İsfanbul Tema Park'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.

İsfanbul Tema Park'ta, dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı Nefeskesen'in yanı sıra 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", maceraseverlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan "Fatih'in Rüyası" da en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatan İsfanbul Tema Park, sınırsız eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misafirlerine tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı sunuyor. Eğlence tutkunları İsfanbul Tema Park'ın yıllık kartı Yes Club'a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı da yakalıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Güncel
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Spor
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Güncel
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım 3. Sayfa
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı 3. Sayfa
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Giresunlu işletmeciden inek sütüne rakip olacak girişim! Fındığın sütünü çıkardı
Giresunlu işletmeciden inek sütüne rakip olacak girişim! Fındığın sütünü çıkardı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ozan Güven Sezen Aksu Tamer Karadağlı
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Genç Kaza Ağustos Antalya
Şu an buradasınız: Dünya Roller Coaster Günü İsfanbul Tema Park öncülüğünde kutlanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 11:12:56. #1.14#
title