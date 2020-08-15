'Dünya Roller Coaster Günü' dünya devleriyle kutlanacak! Dünya Roller Coaster Günü, İsfanbul Tema Park ve global çapta isim yapmış dev tema parklarla birlikte, 16 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medyadan kutlanacak.

Dünya Roller Coaster Günü, İsfanbul Tema Park ve global çapta isim yapmış dev tema parklarla birlikte, 16 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medyadan kutlanacak.

İsfanbul Tema Park, Dünya Roller Coaster Günü'nü Uluslararası Eğlence Parkları Birliği'nin (IAAPA) de desteklediği bir proje ile kutlayacak. Proje kapsamında, dünya çapındaki tema parklarda yer alan roller coaster'ların görüntülerinin yer aldığı video gösterimi yapılacak. Kutlamalar sırasında, dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı Nefeskesen'in görüntüleri de macera severlere adrenalin dolu dakikalar yaşatacak.

Dünya Roller Coaster Günü kutlamaları, İsfanbul Tema Park'ın sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Kutlamaya katılacak olan dünyanın dev tema parkları da sosyal medya hesapları üzerinden #HappyWorldRollerCoasterDay etiketi ile İsfanbul Tema Park'ın Dünya Roller Coaster Günü'ne özel hazırladığı videoyu paylaşacak.

İsfanbul Tema Park'ın sosyal medya hesaplarında yapılacak, 16 Ağustos günü saat 23.59'a kadar sürecek olan yarışmasının kazananlarına ise çift kişilik günlük İsfanbul Tema Park giriş bileti hediye edilecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA