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Dünya rekorunun ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dünya rekorunun ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

Milli sporcu Birgül Erken'in Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde buz altında tüpsüz olarak gerçekleştirmeyi planladığı dünya rekoru denemesinin ilki başarısızlıkla sonuçlandı.

SİVAS (İHA) - Milli sporcu Birgül Erken'in Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde buz altında tüpsüz olarak gerçekleştirmeyi planladığı dünya rekoru denemesinin ilki başarısızlıkla sonuçlandı.

Milli sporculardan serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, dünya buz altı tüpsüz serbest yatay dalış rekorunu kırmak için bugün Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde buz altına girdi. Tüpsüz olarak tek nefeste 120 metrelik parkuru tamamlamaya çalışan Erken'in rekor denemesinin ilki başarısızlıkla sonuçlandı. Erken'in önümüzdeki günlerde yeniden deneme yapması bekleniyor.

Fransız sporcu Aurore Asso, 8 Nisan 2015'te Grönland'da buz altında tek nefeste 112 metrelik mesafe ile dünya rekoru kırmıştı. Birgül Erken, elde edeceği rekoru 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithaf edeceğini açıklamıştı. - SİVAS

Dünya rekorunun ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

Dünya rekorunun ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Milli Sporcu, Milli, Sivas, Yerel, Haberler

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