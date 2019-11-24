Dünya rekoru belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi

24.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:38

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğiyle gelen dünya rekoru tescil belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.



Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 11.11.2019 tarihinde "Geleceğe Nefes" Seferberliği kapsamında, 81 ilde 2 bin 23 noktada, yaklaşık 1 milyon kişi tarafından, 11 milyon fidan 3 saatte toprakla buluştu. Fidan dikim törenlerine, öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, sanatçısından sporcusuna kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşlar katıldı. Türkiye, ağaç sevgisi ve orman bilinci konusunda dünyaya örnek olacak bir seferberlik hareketine imza atarken; "Geleceğe Nefes" ilk dünya rekorunu da kırdı. Gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri Çorum oldu. Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yer alan ve 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekoru, Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen 303 bin 150 fidan ile Türkiye adına tescil ettirildi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Çorum'un dünya rekoruna ilişkin tescil belgesini, bu rekora giden yolda başından sonuna destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Geleceğe Nefes Seferberliği ile Türkiye adına tescil ettirilmesi hedeflenen diğer Guinness Dünya Rekoru ise, "Dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü" olacak. Bu rekor için, 11 Kasım'da fidan dikenlerin, fidan dikim süresi 3 saat içinde ve sonrasında fidan dikerken çektikleri fotoğraflarını www.gelecegenefesalbum.com sitesine girerek yüklemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın, çektikleri fotoğrafların Guinness tarafından onaylanabilmesi için gereken teknik koşullar da www.gelecegenefesalbum.com sitesinde yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA