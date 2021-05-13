Dünya rekortmeni, Murat Dağı'nda

Yüksek İrtifa Solo tırmanışı yapan Erdek Cennet, '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanışı Anadolu Parsı' projesi kapsamında 12. zirve tırmanışını Kütahya'nın Gediz İlçesinde 2312 metre yüksekliğinde bulunan Murat Dağı'nda yaptı.

Yüksek İrtifa Solo tırmanışı yapan Erdek Cennet, '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanışı Anadolu Parsı' projesi kapsamında 12. zirve tırmanışını Kütahya'nın Gediz İlçesinde 2312 metre yüksekliğinde bulunan Murat Dağı'nda yaptı. 81 İlde zirve tırmanışını yapan Cennet, Ağrı Dağı'nda ise Dünya rekoru kırmıştı.

Ağrı dağında yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru kıran ve Türkiye'nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, kendi geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesi kapsamında Murat Dağı'ndan sonra Uşak ve son olarak Denizli'de 3 gün üst üste zirve tırmanışı yaptı. Erdek Cennet, 2312 rakımlı Gediz Murat Dağı'nda solo tırmanışını gerçekleştirirken, dağın güzelliğinin kendisini büyülediğini belirtti. Murat Dağı'nın Ormanları ve zirvesinde bulunan karın muhteşem olduğunu, kelimelerle anlatılamayacağını ifade eden Cennet, "Ağrı Dağı 5137 metre yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru kırdım. Ardından art arda 3 günde 3 farklı yerde zirve rekoru kırarak gerçekleştirdim. 3 günde 3 farklı yerde 3 zirveye tırmandım. Murat Dağı doğası, şelalesi, ormanlık alanı ve zirvenin üst tarafındaki kar ile muhteşem bir doğaya sahip" dedi.

"O KEYFİ ANLATMAYA KELİMELER YETMİYOR"

Kütahya'nın 2.312 rakımlı en yüksek dağı olan Murat dağı Kartal zirve etkinliğimi başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden tırmanışçı Erdek Cennet; "Zirve etkinliğime Gediz'in ardından Murat dağı yamacında bulunan Murat dağı termal turizm kayak merkezinde gps ve iz kaydı ile beraber rotamın başlangıcına girdim. Orta zorlukta olan rotam ile zirve arasında toplamda 19.5 km mesafeyi 700 mt irtifa alarak 6 saatte Murat Dağını yaşayarak, eşsiz manzaralarını seyrederek, bulutları içime çekerek, buz gibi dağ suyundan da içerek gerçekleştirdim. Havanın ormanlık alanda sisli olması muhteşem ötesi manzaraları seyretmek zirveyi yaparak klasik sırt rotasından tamamladım. Rotam ormanlık alandan bulutların dansını ve sırt hattından geçtiği ve havanın açık olmasından dolayı muhteşem doğa manzaralarını yaşadım. Zirveye birçok yürüyüş parkuru bulunmakta. Manzara muhteşemliğini yaşamak isteyen doğaseverlerin Murat dağının eşsizliğini yaşamalarını isterim" şeklinde konuştu.

"HEDEFİM EVEREST"

Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan dağcılık ve spor tırmanış hakem eğitimi aldığını belirten Erdek Cennet, "Türkiye'nin tek solo alpinisti olarak projem kapsamında yeni rekorlar gerçekleştirmek için uygun zamanları bekliyorum. Hedefim 81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı Unvanı projemi tamamladıktan sonra fazlasıyla fizyolojik, psikolojik olarak ve deneyim kazanımlarımla rahatlıkla dünyanın en yüksek olan 14 tane dağın zirvesine 113 gün gibi kısa bir süre içerisinde tırmanarak gerçekleştireceğim. Tabii öncesinde 6 ve 7 bin metrelik irtifadaki dağların zirvelerine aklimatizasyon için tırmanışlar gerçekleştireceğim. Devletime spor alanında kırılamaz rekorlar kazandırmak, tanıtmak benim için vatandaşlık görevidir. Bu bilinç ile zirve etkinliklerimde karşılaşabileceğim sorunlara karşı deneyimlerimden doğan çözümlemelerim bana avantaj sağlamaktadır" dedi.

Cennet ayrıca, "Pandemi sürecinde olduğumuzdan dolayı fırsat buldukça solo olarak zirve tırmanışları gerçekleştiriyorum. Projem kapsamında şimdiye kadar; Van Artos dağı 3550 metre, Bitlis Süphan Dağı 4058 metre, Kayseri Erciyes Dağı, 3917 metre, Kahramanmaraş Berit Dağı 3054 metre, Balıkesir Çatal Dağı 1320 metre, Rize Kaçkar Dağı 3937 metre, Ağrı Dağı 5137 metre, Manisa Spil Dağı 1517 metre, Isparta Dedegül Dağı 2998 metre, Şanlıurfa Karacadağ 3937 metre, Mardin Turcel Dağı 1350 metre, Kütahya Murat Dağı 2312 metre, Uşak İtecik Dağı 1258 metre, Denizli Karcı Dağı 2308 metre zirve etkinliklerini başarı ile gerçekleştirdim" diye konuştu.

(Recep Baysal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı