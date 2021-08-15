Dünya Ralli Şampiyonası Ypres Rallisi'ni Thierry Neuville kazandı
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Dünya Ralli Şampiyonası Ypres Rallisi'ni Thierry Neuville kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası Ypres Rallisi'ni Thierry Neuville kazandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun 8'inci yarışını Red Bull sporcusu Thierry Neuville kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun 8'inci yarışını Red Bull sporcusu Thierry Neuville kazandı. Hyundai sürücüsü Neuville elde ettiği bu zaferle Dünya Ralli Şampiyonası 2021 sezonunda ilk yarış zaferini elde etti.

Motorsporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun 8'inci yarışının heyecanı Belçika'da yaşandı. 20 etap üzerinden koşulan ralliye, Red Bull sporcusu Thierry Neuville damga vurdu. Ypres Rallisi'ni toplamda 2 saat 30 dakika 24 saniyede tamamlayan Neuville, 2020 Monte Carlo Rallisi'nden bu yana ilk Dünya Ralli Şampiyonası zaferini kazandı.

Neuville bu sonuçla puanını 124'e çıkararak bir diğer Red Bull sporcusu Evans ile puan farkını eşitledi. Şampiyonluk sıralamasında diğer Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 162 puanla lider konumda.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir sonraki yarış 9-12 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da koşulacak.


Dünya Ralli Şampiyonası Ypres Rallisi'ni Thierry Neuville kazandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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