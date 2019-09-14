Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı (5)

14.09.2019 19:40

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etapları tamamlandı.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gününde pilotlar, sabah Asparan'daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 33 kilometrelik Yeşilbelde etabında yarıştı.

Pilotlar daha sonra 8,75 kilometrelik Datça etabında performanslarını sergiledi. Datça etabını tamamlayan dünyaca ünlü pilotlar daha sonra parkura bu sene eklenen 10,30 kilometrelik Kızlan etabında mücadele etti.

Aynı etapları pilotlar öğleden sonra da geçerek Türkiye Rallisi'nin üçüncü gününü 6 etap tamamlayarak bitirdi. Böylelikle Türkiye Rallisi'nde bugüne kadar 13 etap geçilmiş oldu.

Yeşilbelde 1 etabını Fransız pilot Sebastian Ogier, Datça 1 etabını Norveçli pilot Andreas Mikkelsen, Kızlan 1 etabını ise Fin pilot Esapekka Lappi, Yeşilbelde 2 etabını Fransız pilot Sebastian Ogier, Datça 2 etabını Belçikalı pilot Thierry Neuville, Kızlan 2 etabını ise Fin pilot Esapekka Lappi, en hızlı olarak geçmeyi başardı.

Yarışlarda zorlu parkurlarda mücadele eden bazı pilotların araçlarının lastikleri patlarken, bazı araçlar da ise mekanik arızalar meydana geldi.

Türkiye Rallisi'nin üçüncü günü ve 13 etap sonunda klasman da şu şekilde oluştu:

1. Sebastien Ogier 3.20.12.0

2. Esapekka Lappi 3.20.12.2

3. Andreas Mikkelsen 3.21.29.1

4. Teemu Suninen 3.21.38.9

5. Dani Sordo 3.22.36.7

Kaynak: AA