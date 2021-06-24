Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sıradaki durak Kenya
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sıradaki durak Kenya

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sıradaki durak Kenya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin altıncı rallisi Kenya'da koşuluyor.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin altıncı rallisi Kenya'da koşuluyor.

23-27 Haziran tarihleri arasındaki ralli, 18 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 320.19 kilometrelik heyecan boyunca Kenya Rallisi, aynı zamanda WRC'nin 2002 yılından beri ilk Afrika durağı olacak. Tozlu yollar ve olağanüstü bir manzara eşliğinde koşulacak rallide, pilotlar Soysambu geçişinde gerçek bir safari de yapacaklar. Bu etapta birbirinden eşsiz nehir geçişleri de olacak.Sezonun altıncı rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier ile Elfyn Evans arasındaki çekişmede olacak. Geride kalan 5 rallinin 3'ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 106 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier'i, Evans 11 puan geriden takip ediyor. Pilotlar sıralamasının üçüncü basamağında da 77 puanla bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville oturuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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