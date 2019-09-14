Dünya ralli şampiyonası'nda üçüncü gün sona erdi

14.09.2019 20:10

Kaynak: DHA

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde üçüncü gün son buldu. Marmaris'te düzenlenen Türkiye Rallisi'nin üçüncü gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etapları ikişer kez geçilirken Sebastien Ogier 3.20.12.0'lık derecesiyle ilk sırayı elde etti.8 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen ve bu yıl ikinci kez Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nda üçüncü gün, 6 etapta koşulan yarışlarla sona erdi. Yeşilbelde, Datça ve Kızlan'daki zorlu parkurda mücadele eden ralli pilotları, Marmaris 1, Gökçe, Çiçekli ve Marmaris 2 etaplarında kıyasıya mücadele ederek finişe ulaşacaklar. Organizasyon yarın saat 14.15'te yapılacak ödül töreni ile son bulacak.WRC'DE LİDER SEBASTİEN OGİEROrganizasyonun üçüncü gününde genel klasmanda Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 3.20.12.0'lık derecesiyle birinci olurken, bir diğer Red Bull sporcusu Esapekka Lappi 3.20.12.2'lik derecesiyle ikinci, Andreas Mikkelsen 3.21.29.1'lik derecesiyle üçüncü oldu.BURAK ÇUKUROVA LİDERLİĞİ KORUYORTürkiye Şampiyonası'nda ise 1'inci 3.06.11.1'lik derecesiyle Burak Çukurova, 2'nci 3.20.56.9'luk derecesiyle Bora Manyera, 3'üncü ise 3.22.12.5'lik derecesiyle Erkan Güral oldu.