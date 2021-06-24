Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Kenya
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Kenya

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Kenya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin altıncı rallisi Kenya'da koşuluyor.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin altıncı rallisi Kenya'da koşuluyor. Şampiyona lideri Red Bull sporcusu Sebastien Ogier üst üste ikinci zaferini ararken diğer Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuville de birincilik için direksiyon başına geçecek.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 takviminin altıncı rallisi Kenya'da koşuluyor. 23-27 Haziran tarihleri arasındaki ralli, 18 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 320.19 kilometrelik bu heyecan, aynı zamanda WRC'nin 2002 yılından beri ilk Afrika durağı olacak.

Tozlu yollar ve olağanüstü bir manzara eşliğinde koşulacak rallide, pilotlar Soysambu geçişinde gerçek bir safari de yapacaklar. Bu etapta birbirinden eşsiz nehir geçişleri de olacak. Sezonun 6. durağı olan Kenya Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla takip edilebilecek.

İlk üç sıra Red Bull sporcularının

Sezonun altıncı rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier ile Elfyn Evans arasındaki çekişmede olacak. Geride kalan 5 rallinin 3'ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 106 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier'i diğer Red Bull sporcusu Evans 11 puan geriden takip ediyor. Pilotlar sıralamasının üçüncü basamağında da 77 puanla Red Bull sporcusu Thierry Neuville oturuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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