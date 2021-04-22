Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Hırvatistan
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Hırvatistan

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Hırvatistan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin üçüncü yarışı Hırvatistan'da koşulacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin üçüncü yarışı Hırvatistan'da koşulacak. Bu sezon Dünya Ralli Şampiyonası takvimine eklenen Hırvatistan Rallisi'nde gözler 2021'e Monte Carlo'daki zaferle başlayan Sebastien Ogier'nin üzerinde olacak. Ogier'nin ikinci zaferini aradığı yarışın sürpriz konuğu ise Olimpiyat Şampiyonu kürek sporcusu Martin Sinkoviç oldu. Sinkoviç, test sürüşünde Fransız pilot Adrien Fourmaux'nun co-pilotluğunu yaptı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin üçüncü yarışı Hırvatistan'da koşulacak. 22-25 Nisan tarihleri arasındaki ralli, 20 etap üzerinden gerçekleştirilecek. İlk kez WRC takvimine giren Hırvatistan Rallisi, 2019 yılından beri koşulan ilk geleneksel tam asfalt rallisi olarak kayıtlara geçecek.

Sezonun üçüncü rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier'nin üzerinde olacak. 2021'e Monte Carlo'daki birincilikle başlayan Red Bull sporcusu, ikinci birinciliğini Hırvatistan'da elde etmeye çalışacak. Dikkat çeken bir diğer isim de iki yarış sonrasında pilotlar sıralamasında liderliği elinde bulunduran bir diğer Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera olacak. Genç pilot bu sezonun ilk zaferine ulaşmak için mücadele edecek.

Olimpiyat Şampiyonu Sinkoviç co-pilot olacak

Hırvatistan Rallisi'nin bir de özel konuğu olacak. WRC-2 kategorisinde yarışan Red Bull sporcusu Adrien Fourmaux'nun co-pilotluğunu Olimpiyat şampiyonu kürek sporcusu Martin Sinkoviç yaptı. İkili ana yarış öncesinde birlikte test sürüşü gerçekleştirdi.

(İHA)

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Hırvatistan
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Hırvatistan
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Hırvatistan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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