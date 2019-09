Dünya ralli şampiyonası'nda ödüller verildi

15.09.2019 16:04

Bakan Kasapoğlu 'Her türlü organizasyonu en güzel şekilde yapabildiğimizi tüm dünyaya kanıtladık'

"Sporu tabana yayan bir ülke olma çerçevesinde çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz"

Mustafa AKIN Marmaris, -

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nin final etaplarının ardından şampiyon sporculara ödülleri verildi.

8 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen ve bu yıl ikinci kez Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilen organizasyon bugün yapılan final etabı ile sona erdi. Marmaris merkezli olarak Datça ve Ula'yı kapsayan WRC'de ekipler toplam uzunluğu 988 kilometre olan parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta mücadele etti. Final etabının ardından 1'incilik kürsüsüne Sebastien Ogier çıktı.

Organizasyonun ardından ilk üçe giren sporculara ödülleri verildi. Düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIA Başkanı Jean Todt, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ve Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir katıldı. 1'inciliği elde eden Sebastien Ogier ödülünü Bakan Kasapoğlu'ndan, 2'nci olan Esapekka Lappi FIA Başkanı Jean Todt'tan, 3'üncü olan Andreas Mikkelsen ise Muğla Valisi Esengül Civelek'in elinden aldı.

BAKAN KASAPOĞLU HER TÜRLÜ ORGANİZASYONU EN GÜZEL ŞEKİLDE YAPABİLDİĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA KANITLADIK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül töreni öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin en güzel şekilde bu tür organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanından yarışçı ve sporseverlerin Marmaris'e geldiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu,"Bu rallinin hakikaten Marmaris'te ikincisinin düzenlenmesi önemli. Önümüzdeki yıl yine Türkiye'de düzenlenecek. Ülke olarak açıkçası her türlü organizasyonu en güzel şekilde yapabildiğimizi tüm dünyaya kanıtladık. Biliyorsunuz spor tesisleşmesinde çok önemli bir aşamaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yılda gerçekleşen spor yatırımlarının dünyada eşi benzeri yok. Her alanda pistleriyle, salonlarıyla, havuzlarıyla, statlarıyla dört dörtlük bir tesis envanterimiz var. Ülkemizin her noktasında çok güzel tesislerimiz var. Biz de bu tesislerimizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda, yarışlarda en güzel şekilde değerlendiriyoruz ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Geçen hafta Afyonkarahisar'da moto cross vardı. O da çok güzel bir şekilde nihayetlendi. Yine voleybol şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Bunun yanında tabi bu organizasyonlarımızın yanı sıra sportif başarıda geldiğimiz nokta bu anlamda takdire şayan. Biliyorsunuz voleybolda, basketbolda çok önemli müsabakalar gerçekleştirdik. Son saliselere kadar zorladığımız çok müsabakalar oldu" dedi.

"SPORU TABANA YAYAN BİR ÜLKE OLMA ÇERÇEVESİNDE ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Kasapoğlu, önümüzdeki süreçte bu sonuçların çok güzel başarıların müjdecisi olduğuna inandığını ifade ederek şöyle konuştu "Elbette ki paralimpikteki, yüzmede 3 tane sporcumuzun başarısı, hakikaten bizleri gururlandırdı. İnanıyorum ki onlar da çok kısa sürede daha büyük başarılarla bizleri gururlandıracaklar. Halkımızı çok güzel şekilde temsil edecekler. Biz açıkçası hem spor ülkesi olmak noktasında hem de spor tesislerimizle, sportif başarılarımızla sporu tabana yayan bir ülke olma çerçevesinde çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Bakanlığımız tüm imkanlarını halkımızın spor yapması için seferber ediyor. Tesislerimiz biliyorsunuz 724 halkımızın kullanımına açık. Gündüz işi olanlar için gece de halkımıza hizmet için tesislerimiz açık. İlkokullarda, anasınıflarımızda başlattığımız spor seferberliği erken yaşta sporla tanışılmasını sağlayacak. Bunun emareleri var. Yine yüzme noktasında gerçekleştireceğimiz 1 milyon kişiye yüzme projemize ilgi muazzam. İnanıyorum ki o rakamı da çok güzel şekilde aşacağız. Sokak basketbolu çok önemli konularımızdan biri. Basketbol seferberliği 10 bin pota... Buna da çok güzel talepler ve ilgi var. Hakikaten tek bir branşta değil pek çok branşta spor yapan, sporu özümseyen, sporu yaşam biçimi haline getiren bir ülke olma noktasında ilerliyoruz. Tabii ki spor turizmi çok önemli ülkemizin dört bir yanı hamdolsun ki cennet gibi vatan. Onun için tesislerimizle birlikçe spor turizminde de çok önemli destinasyonlardan biri olma noktasında ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde kalkınma alanına ilk kez bu yıl spor turizmini de dahil ettik. Kış turizmiyle, su sporlarıyla, yarışlarıyla, otomobilde, bisiklette, motorda hakikaten en önce gelen ülkelerden biri olacağız. Buna inanıyoruz. Bunun için hep birlikte halkımızla spor camiasıyla, eğitim camiasıyla, değerli medyamızla el ele vererek bu standartları taşıyacağız. Bugün FIA Başkanı Jean Todt ile de çok önemli bir görüşme gerçekleştirdik. FIA olarak onlar bu işin başındaki kurum ve kişi. Onlarda Türkiye'nin bu işi çok güzel bir şekilde yaptığını ve hayranlıklarını ifade ettiler. Türkiye'de yapmaya yönelik girişimlerini tabii ki Otomobil Sporları Federasyonumuzun bu noktadaki çabalarını da neticelendirecekler. Az önce hem Jean Todt ile hem federasyonumuzla hem valimizle konuştuk. Bu sene ilgi çok daha fazla... Geçen yıl hiç katılmayan ülkeler olsun, yarışçılar olsun, izleyiciler olsun. Elbette geçen yılın tecrübesi de onlara bir referans oldu. Bu yılki tecrübeden sonra önümüzdeki yıllarda eminim diğer branşlarda da çok daha fazla katılımı, ilgiliyi hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

