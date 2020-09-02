HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan yeniden başlıyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), verilen 5 aylık aranın ardından yeniden başlıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan yeniden başlıyor
02.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:18

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), verilen 5 aylık aranın ardından yeniden başlıyor.

Red Bull açıklamasına göre, motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), 5 aylık aranın ardından geri dönüşe hazırlanıyor. Dünyanın en iyi ralli pilotları, takviminin 4. yarışı için Estonya'da buluşuyor. 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek rallide pilotlar, 17 etaplık 232,64 kilometreyi geri bırakmaya çalışacak. Aralarında 9,6 kilometrelik hızlı düzlükleri ve dar virajları ile dikkat çeken ikonik Otepaa etabının da olduğu yarışta gözler yine Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'in üzerinde olacak.

Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunanan Ogier, zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. İlk üç yarış sonunda 62 puanla liderlik koltuğunda oturan Red Bull sporcusu Ogier, Estonya virajını da hasarsız atlatıp Türkiye Rallisi'ne şampiyona lideri olarak gelmek istiyor.

Sezonun açılış yarışını kazanan Red Bull sporcusu Thierry Neuville, şampiyonluk yarışındaki umutlarını taze tutmak istiyor. Pilotlar sıralamasında ikinci basamakta bulunan bir diğer Red Bull sporcusu Elyfn Evans ise, Ogier ile arasındaki farkı eritebilmek için Estonya'da mücadele edecek.

Son iki yıldır Dünya Ralli Şampiyonası takviminin en heyecan verici durak noktası olarak kabul edilen Marmaris, bir kez daha dünyanın en hızlı ve en cesur ralli pilotlarını doğa harikası parkurlarında ağırlayacak. 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek WRC Türkiye Rallisi, seyircisiz olarak koşulacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sibel Can Aslı Enver Murat Dalkılıç
Spor Erkan Kamat Fatih Terim Eddie Newton Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Düğün Adana Bursa Samsun
Şu an buradasınız: Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan yeniden başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 12:18:35. #1.14#
title