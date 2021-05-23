Dünya Ralli Şampiyonası dördüncü yarışında kazanan Red Bull sporcusu Elfyn Evans oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Ralli Şampiyonası dördüncü yarışında kazanan Red Bull sporcusu Elfyn Evans oldu

Dünya Ralli Şampiyonası dördüncü yarışında kazanan Red Bull sporcusu Elfyn Evans oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun dördüncü yarışını Red Bull sporcusu Elfyn Evans kazandı.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun dördüncü yarışını Red Bull sporcusu Elfyn Evans kazandı. Portekiz'de gerçekleştirilen yarışta rakiplerine şans tanınmayan başarılı pilot genel klasmanda da ikinci sıraya yükseldi. Diğer Red Bull sporcuları Dani Sordo ve Sebastien Ogier ise podyumu tamamlayan isimler oldu.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun dördüncü yarışının heyecanı Portekiz'de yaşandı. 20 etap üzerinden koşulan ralliye Red Bull sporcuları imzalarını attı. Son olarak 2020 sezonundaki Türkiye Rallisi'nde zafere ulaşan Elfyn Evans, kariyerinin dördüncü yarış birinciliğine Portekiz'de uzandı. Portekiz Rallisi'ni toplamda 3 saat 38 dakika 26.2 saniyede tamamlayan Evans'ı diğer Red Bull sporcuları Dani Sordo ve Sebastien Ogier takip etti.

Portekiz Rallisi'nde podyumun en üst basamağına çıkan Evans, bu sezonki ilk zaferiyle pilotlar sıralamasında da Ogier ile puan farkını 2'ye indirerek ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin beşinci yarışı 3-6 Haziran tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Ralli Şampiyonası dördüncü yarışında kazanan Red Bull sporcusu Elfyn Evans oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 17:48:46. #1.14#

title