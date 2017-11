Dünya Prematüre Günü'nde Aceleci Bebekler Doktorlarıyla Buluştu

Çocuğu prematüre doğan aileler "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" etkinliğinde buluştu.



Prematüre bebekler ve aileleri, Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Bilim Dalı ve Başkent Üniversitesi Yenidoğan Bilim Dalı tarafından düzenlenen Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezinin ev sahipliği yaptığı "Dünya Prematüreler Günü" etkinliğinde bir araya geldiler.



Kışla Sağlık Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda doktor, hemşire, prematüre bebekler ve aileleri katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Satar, Türkiye'de her yıl 1 milyon 300 bin bebeğin doğduğunu, bunların yüzde 10'unun prematüre olarak hayata geldiğini söyledi.



Prof. Dr. Satar, Her yıl Türkiye'de 130 bin bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiğini belirterek, "Bu sayı birçok Avrupa ülkesinin nüfusuna yakın. Bu süreç anneler ve bizler için endişe dolu, zor ve uzun bir bekleyiştir. Ama günümüzde bakım ve tedavilerle ile adeta hayata yeniden tutunan bu bebeklerdeğerli hekimlerimiz ve hemşire arkadaşlarımızın emeğiyle kaliteli bir yaşam sürüyorlar" dedi.



Dünya Prematüreler Günü'nün 2009 yılından bu yana her yıl 17 Kasım gününde tüm dünyada kutlanıldığını belirten Yenidoğan Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hande Gülcan, prematüre doğmanın eksik ya da hasta doğmak olmadığını, prematüre doğmanın beklenen gebelik süresini tamamlamadan bir takım nedenlerle hayata erken başlamak olduğunu belirtti.



Prof. Dr. Gülcan, günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde 23-24-25 haftalık bebeklerin iyi bir kontrol sayesinde hayata tutundurduklarını dile getirerek, "Doğum sonrası süreçte tabi ki bebeği birçok zorlu mücadele beklemektedir. Bizim amacımız bu bebeklere en kaliteli şekilde bir hayat sunmak ve ihtiyacı olan her şeyi uygun bir şekilde yerine koymaktır. Ailelerin en büyük endişesi bebek doğduğunda akla takılan ilk soru 'Bebeğim yaşar mı?' sorusudur ve sonrasında 'Ne zaman taburcu olur?' sorusu. Bebek belli bir olgunluğa ulaştığında düzenli kilo alıyor ve solunumu da düzenli ise taburcu olur. Bunun için; kuvözde kalmadan vücut ısısını dış ortamda koruyabiliyor olması gerekir" dedi.



Erken doğarak yaşam mücadelesi veren ve sağlığına kavuşan çocukları bugün burada sağlıklı ve büyümüş olarak görmekten çok mutlu olduklarını söyleyen Prof. Dr. Gülcan, "Bu anları yaşamak hastanemizin yöneticileri ve çalışanları için gurur kaynağıdır. Şu an burada büyümüş okulla gidecek yaşa gelmiş prematüre olarak doğan bebeklerimizi görüyoruz. Bu bir ekip işidir, mesai arkadaşlarım başta tüm yenidoğan ekiplerine gösterdikleri emekler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Etkinlik kapsamında doktorlara yönelik, iki oturum şeklinde, "'Küçük kahraman hangi sorunlarla karşılaşacak?', 'Yoğun bakım da enfeksiyonu azaltacak önlemler', 'Prematüre bebeği nasıl beslemeliyim', 'Küçük kahramanlar taburcu oldu'"konulu konferanslar düzenlendi.



Etkinliğin sonunda ise annelerinin kucağında ya da okullu bir öğrenci olarak anne ve babalarının ellerinden tutarak gelen bir zamanların prematüre bebekleri için pastalar kesildi, anılar paylaşıldı, duygu yüklü ama bir o kadar da mutlu anlar yaşandı. - ADANA