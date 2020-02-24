Dünya Posta Birliği 2020 İdari Konsey Toplantıları Türkiye'nin başkanlığında başladı

24.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:50

Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten başkanlığında düzenlenen UPU İdari Konsey Toplantıları, İsviçre'nin başkenti Bern'de başladı.

Gülten, UPU İdari Konseyi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 2016'da İstanbul'da düzenlenen 26'ncı kongreyle başlayan Türkiye'nin başkanlığı döneminin son İdari Konsey toplantısı için bir araya geldiklerini söyledi.

Gerek Birlik gerekse sektör için son derece önemli çalışmaların yapıldığı bir dönemi tamamlama aşamasında olduklarını belirten Gülten, "Global değişim dinamiklerinin etkilerini en üst düzeyde hissettiğimiz bu dönem, yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda aynı ölçüde dinamik bir dönem olarak Birliğimizin tarihine geçecektir." dedi.

Sektörün içinden biri olarak yapılan çalışmaların değerinin bilincinde olduğunu vurgulayan Gülten, Birliğin 145 yıllık tarihine iki olağanüstü kongresinin sığdırıldığı bu dönemde gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gülten, 2016'daki İstanbul Kongresi ile başlayan ve İstanbul Stratejisi ile şekillenen bu dönemde yapılan çalışmaların her birinin önemli dönüm noktaları niteliğinde olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır Birliğimizin gündeminde olan Birlik Reformu, bu dönemde sonuçlandırılan çalışmaların başında gelmektedir. İstanbul Kongresi'nde temeli atılan çalışmalar, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki 2'nci Olağanüstü Kongre'de tamamlanarak, Birliğimizin daha etkin ve katılımcı şekilde yönetimi yolunda önemli adım atılmıştır. Aynı şekilde Birliğimizin uzun zamandır gündeminde olan ve Birliğimizin sürdürülebilirliği adına büyük önem taşıyan katkı payları sistemi ve emeklilik fonunun istikrarı konularında kurulan ekiplerin koordineli çalışmalarıyla önemli aşamalar katedilmiştir."

"Dönemin kritik konularından biri varış giderleri sistemi oldu"

Sektörel olarak önemli değişimin ve dönüşümün yaşandığı bu dönemde ortaya çıkan yeni gelişmelerin yönetilmeye çalışıldığına dikkati çeken Gülten, bu sürecin en kritik konu başlıklarından birinin de "varış giderleri sistemi" olduğunu dile getirdi.

Gülten, tarihi ve değerleri bulunan uluslararası kuruluş olarak Birliğin ve üye ülkelerin, Cenevre'de düzenlenen 3'üncü Olağanüstü Kongre'de "birlik ruhu" anlayışını ve bunun gerektirdiği müzakere seçeneğini olgunlukla sahiplendiğini vurguladı.

Birçok zorlu konu başlığında önemli çalışmaların yapıldığı dönemin sonuna doğru ilerlerken önlerinde gerek temeli oluşturulan çalışmaların tamamlanması gerekse Fildişi Sahilleri'nde gerçekleşecek kongre hazırlıklarının yeni dönem stratejisi gibi önemli başlıkların bulunduğunu anlatan Gülten, "Birliğin dış paydaşlara açılımı" konusunun da gündemlerinde yer aldığını ifade etti.

Gülten, gündem maddelerine ilişkin çalışmaların her zamanki gibi Birliğin misyon ve ilkeleri göz önünde bulundurularak görüşüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birliğimizin 145 yıllık tarihiyle en eski uluslararası örgütlerden biri olmasının sebebi kuşkusuz ki Birliğimizin sağladığı ağ üzerinden sunulan hizmetlere duyulan ihtiyaçtır. Bu ağın ve sistemin devamlılığını sağlamak adına kendimizi yenileyerek birbiriyle bağlantılı küresel posta sisteminin güvenli ve ihtiyaçlara uygun şekilde çalışmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Elbette bu sorumluluk, taşıdığımız sosyal ve kamusal sorumluluklarla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet etme amacının parçasıdır."

Açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçilen UPU İdari Konsey Toplantıları 28 Şubat'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA