Dünya plastik endüstrisi 30. Plast Eurasia İstanbul'da buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, 30. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarına (Plast Eurasia İstanbul) ilişkin, "Sektörümüzü, dünya plastik endüstrisi ile tekrar bir araya getirecek olan Plast Eurasia fuarı bizi ilk günkü gibi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz yaptığı açıklamada, Plast Eurasia İstanbul Fuarı'nın Türk plastik sektörünü uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.

Bu organizasyonu yıllardır başarıyla sürdüren TÜYAP Fuarcılık'a şükranlarını ileten Karadeniz, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 30 seneye baktığımızda, ilk günden bu zamana kadar sadece yerli üretici ve misafirleri değil, aynı zamanda birçok uluslararası üretici ve misafirleri ağırlayan, plastik sektörünü uluslararası arenada bir araya getiren, üretim ve ihracata yön veren, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan Plast Eurasia İstanbul Fuarı, sektörümüz adına ülkemizin en büyük gurur kaynağıdır. Salgın sürecinde yaşanan birçok sıkıntı ve krizin yanında yüz yüze fuarlar ve etkinlikler de gerçekleşemedi. Sektörümüzü, dünya plastik endüstrisi ile tekrar bir araya getirecek olan Plast Eurasia fuarı bizi ilk günkü gibi heyecanlandırıyor."

"Sanal fuarlar asla fiziki fuarların yerini tutamadı"

Karadeniz, salgın sürecinin hem iş hem de normal hayata kısıtlamalar getirdiğini anımsatarak, "Fiziki fuarlardan o kadar uzak kaldık ki alternatif çözümler üretmek adına sanal fuarlara yöneldik. Her ne kadar teknoloji vasıtasıyla bu eksikliği gidermeye çalışsak da sanal fuarlar asla fiziki fuarların yerini tutamadı. Teknolojik gelişmeleri ne kadar takip etsek ve adapte de olsak, sektörümüz için eşi benzeri olmayan ve adeta uluslararası platformda gurur kaynağımız olan Plast Eurasia İstanbul Fuarı'nın eksikliğini geçen sene fazlasıyla hissettik." ifadelerini kullandı.

Bugün başlayan ve 4 Aralık Cumartesi günü sona erecek Plast Eurasia Fuarı'nın, Avrupa'nın en büyük plastik endüstri fuarlarından biri olduğunu belirten Ömer Karadeniz, "Plast Eurasia İstanbul, sektörü yeniden bir araya getirerek ülkemiz plastik sanayisinin gelişimine ve büyümesine önemli katkılar sağlamaya devam edecektir. Bu güzel etkinlikte geniş bir katılımcı profilinin de yer alacak olması ve ürünlerini sergilemesi, plastik sektörünü uluslararası vitrinde yine ön plana çıkaracak ve ülkemizin imajını üst seviyelere taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada fuar, İstanbul Büyükçekmece'deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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