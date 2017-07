Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası Dalyan'da

DÜNYA Plaj Güreşi Şampiyonası 12-15 Ekim tarihlerinde Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan mahallesindeki, caratte-careattalarıyla ünlü İztuzu Plajında yapılacak.



Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek organizasyona 200'ün üzerinde güreşçinin katılacağı, şampiyonada final karşılaşmalarının Ortaca Yağlı Güreşleri ile aynı gün ve yerde yapılarak geleneksel yağlı güreşlerinin de tanıtımının sağlanacağı bildirilmdi.



Uluslarası Güreş Federasyonu (UWW) Başkan Vekili Natalia Yariguina, UWW Yönetim Kurulu üyesi Rodica Marica Yakşi, UWW Eğitim Kurulu üyesi Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, Avrupa Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yakşi, Yağlı Güreş Ege Bölge Sorumlusu İnanç Güçlü ve güreşçi Hamza Güçlü, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'i ziyaret ederek son gelişmeleri değerlendirdi.



Başkan Karaçelik, söz konusu organizasyonun yörenin ve ülkenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek belediye olarak turnuvanın sorunsuz geçmesi için her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyledi. Şampiyonanın takvimini belirlerken İztuzu Plajı'nda carettaların yumurtlama döneminin bittiği tarihi dikkate aldıklarını hatırlatan Başkan Karaçelik, şöyle devam etti:



"Her şeye rağmen herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için müsabakaları girilmesi ve şezlong konulması yasak alanın en az 50-60 metre gerisinde yapacağız. Bu konuda son derece duyarlıyız. Muğla Valimiz Sayın Esengül Civelek'e de durumu arz ettim. O da çok heyecanlandı ve bakanlık düzeyinde her türlü girişimi yapacağını belirtti."



UWW Yönetim kurulu Üyesi Rodica Marica Yakşi, "O yüzden bu şampiyona çok önemli Brezilya'dan Avustralya'ya kadar dünyanın pek çok ülkesinden insanlar gelip buraları görecekler. Türkiye'de, özellikle bu bölgede hiçbir sorun yaşanmadığına tanık olacaklar. Tarihi, kumu, güneşi, denizi, kaplıcaları ile başka bir yerde göremeyecekleri güzelliklerle karşılaşacaklar. Hem kültür, hem turizm, hem ülkemizin güvenirliliğini göstermek açısından çok güzel bir organizasyon olacak" dedi.



UWW Protokol Direktörü ve Avrupa Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yakşi, Avrupa Plaj Güreşi Şampiyonası'nın da Dalyan'a alınma ihtimali olduğunu belirti, "Almanya'da UWW Başkanı Nenad Lalovic'e talebimizi ilettik. Kendisi önerimize olumlu baktı" ifadesini kullandı.



Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası, geçen yıl 250 sporcunun katılımı ile Hırvatistan'da düzenlendi. Serbest güreşe çok benzeyen plaj güreşi 1 raunt üzerinden yapılıyor. 3 dakika süren güreşte ilk 3 puanı alan sporcu müsabakayı kazanıyor.



- Muğla