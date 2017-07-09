Dünya Petrol Kongresi 5 Gün Sürecek

Anadolu Ajansının iletişim ortağı olduğu, petrol ve doğalgaz endüstrisinin olimpiyatları olarak adlandırılan 22. Dünya Petrol Kongresi, İstanbul Kongre Merkezinde 5 gün devam edecek.

Dünya Petrol Kongresi 5 Gün Sürecek

Anadolu Ajansının iletişim ortağı olduğu, petrol ve doğalgaz endüstrisinin olimpiyatları olarak adlandırılan 22. Dünya Petrol Kongresi, İstanbul Kongre Merkezinde 5 gün devam edecek.

Kaynak: Dunya.com