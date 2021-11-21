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Dünya Petank Şampiyonası

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Dünya Petank Şampiyonası

İspanya'da düzenlenen Dünya Petank Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Arslantaş bronz madalya kazandı.

İspanya'da düzenlenen Dünya Petank Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Arslantaş bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, Santa Susanna'da devam eden Dünya Petank Şampiyonası'nın ilk turunda 49 sayı ile final grubuna yükselen İbrahim Arslantaş, çeyrek finalde dünya şampiyonu Belçikalı Claudie Weibel ile karşılaştı. Weibel'i mağlup eden milli sporcu yarı finale çıktı.

Yarı finalde ise dünya rekortmeni İtalyan Diego Rizzi ile karşılaşan milli sporcu rakibine mağlup olarak bronz madalyada kaldı.

Organizasyon takım maçlarıyla devam edecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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