İspanya'da düzenlenen Dünya Petank Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Arslantaş, yarı finale çıktı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, Santa Susanna'da devam eden Dünya Petank Şampiyonası'nın ilk turunda 49 sayı ile direk final grubuna yükselen İbrahim Arslantaş, çeyrek finalde dünya şampiyonu Belçikalı Claudie Weibel ile karşılaştı.

Weibel'i mağlup eden milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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