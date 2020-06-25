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Dünya pazarına ambalajlı bal ile ihracat hedefi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu, Türk çam balının ambalaj sayesinde dünya pazarlarına büyük bir oyuncu olarak girebileceğini belirtti.

Dünya pazarına ambalajlı bal ile ihracat hedefi
25.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:32

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu, Türk çam balının ambalaj sayesinde dünya pazarlarına büyük bir oyuncu olarak girebileceğini belirtti.

Kalpaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kovan varlığında dünya üçüncüsü, bal üretiminde ise Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu vurguladı.

Türkiye'de 83 bin arıcılık işletmesi bulunduğu bilgisini veren Kalpaklıoğlu, bal üretiminin ise ortalama 70-80 bin ton civarında olduğunu ifade etti.

Kalpaklıoğlu, bal üretiminin 20-25 bin tonunu çam balının oluşturduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada çam balı üretiminin yüzde 90'ı ülkemizde yapılıyor. Türkiye'nin çam balı üretiminin yüzde 80'lik bölümü de Muğla'dan karşılanıyor. Türkiye dünyadaki en kaliteli bala sahip. Biz çam balını dünyaya tanıtmak istiyoruz. Botanik zenginliğiyle eşi benzeri görülmeyen bu coğrafyadaki hakiki çam balının dünyadaki hak ettiği değeri bulabilmesi için Ar-Ge çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türk çam balının faydalarını anlatan bir film hazırladıklarını vurgulayan Kalpaklıoğlu, çam balı ihracatının katma değerini gıda güvenliği ve hijyenini merkeze alarak dünyanın talep ettiği kalitede yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı.

Ambalajın önemi

Kalpaklıoğlu, Avrupa pazarına ve hedef pazarlara Türk çam balını katma değerli bir şekilde ticarileştirilerek gönderilmesinin yolunun ambalajdan geçtiğine dikkati çekti.

Ambalajın bir ürünün markasını ve kalitesini anlattığının altını çizen Kalpaklıoğlu, "Ambalajlı bal ihracatı çam balımızın marka değerini artırarak dünyada önemli bir üretici konumunda olan Türkiye'nin ihracat ayağında da önemli bir oyuncu hatta söz sahibi olmasını sağlayacaktır. 2011'de 5 milyon dolar olan ihracatını 2019'da 25 milyon dolara ulaştıran Türkiye verimli florasıyla her geçen gün kendini arıcılıkta geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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