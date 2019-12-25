25.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:17

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "Dünya Paramedikler Günü" programı düzenlendi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Öğrenci Topluluğu tarafından KMÜ Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda düzenlenin programın açılışında konuşan Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Öğrenci Topluluğu Başkanı Furkan Berkay Ülkebaş, katılımcıların Dünya Paramedik Günü'nü kutladı.

Daha sonra konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, paramediklerin 7 gün 24 saat esasına dayalı bir çalışma prensipleri olduğunu ifade ederek, "Gece gündüz, bayram ve resmi tatil demeden bin bir zorluklarla çalışan paramediklerimiz, sağlık alanındaki ihtiyaca en iyi şekilde cevap vermektedirler. Bu kutsal mesleğe sahip çıkarak bu mesleği layıkıyla yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sorumluluklarınızın bilincinde en iyi şekilde hizmet vereceğiniz mesleğinizde sizlere başarılar diliyorum." dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Şeref Maden de, "Takdire şayan bir mesleği yerine getiren bireyler olarak bugün sizlerin bu özel gününü kutlamak için bir araya geldik. Zaman ve mekan tanımayan meşakkatli bir mesleği icra ediyorsunuz ve insanların hayatına dokunmak için çabalıyorsunuz. Hepinizi kutluyorum ve şimdiden hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra "112 Acil Yardım", "Paramedik Andı", "Sağlıkta Şiddet" konu başlıkları ile hazırlanan video gösterimi yapıldı. KMÜ Halk Oyunları ekibinin eğlenceli gösterisinin ardından sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlatan kısa bir tiyatro oyunu sergilendi.

Program "Ambulans Rallisi Ödül Töreni" ile sona erdi.

Kaynak: AA