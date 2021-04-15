Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışlarının üçüncü serisi yarın İtalya'da başlıyor

Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışlarının üçüncü serisi yarın İtalya'nın Venedik kentinde başlayacak.

Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışlarının üçüncü serisi yarın İtalya'nın Venedik kentinde başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo bölgesinde düzenlenecek organizasyona 33 ülkeden 275 atlet katılacak.

Bu seneye ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan veren organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Hamide Doğangün, Zeynep Acet, Zübeyde Süpürgeci, Rabia Cirit, erkeklerde ise Tarık Taha Buyrukoğlu, Abdullah Ilgaz, Hamza Doğan, Ömer Faruk İlkin ile Gürkan Uncuoğlu olmak üzere toplam 9 sporcu temsil edecek.

Yarışlar, 18 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu