"Dünya Pandemi Konferansı" video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi
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"Dünya Pandemi Konferansı" video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi

'Dünya Pandemi Konferansı' video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) ile Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) iş birliğinde video konferans yöntemiyle "Dünya Pandemi Konferansı" düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) ile Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) iş birliğinde video konferans yöntemiyle "Dünya Pandemi Konferansı" düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, dünyada ilk kez uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen "Dünya Pandemi Konferansı"na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Soyer, uluslararası salgın konferansında, Kovid-19 salgınının tüm yönleriyle ele alınacağını, gelecekte karşılaşılabilecek olası salgınlara karşı yapılması gerekenler ve önlemler konusunda bir yol haritası sunulacağını söyledi.

Konferansın hekimler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmesini temenni eden Soyer, katılımcılara teşekkür etti.

BUHASDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse ise sağlık alanındaki STK'ların karantina veya izolasyon altındaki hastalara yönelik psikolojik destek verdiğini söyledi.

BUHASDER'in toplumda sık görülen bulaşıcı hastalıklardan korunmak için önleyici faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduğunu aktaran Köse, BUHASDER'in Türkiye'nin farklı illerinde 54 temsilcisi bulunduğunu, bulaşıcı hastalıklar için aktif tarama, eğitimler, önemli günlerde halk eğitim faaliyetleri, bilimsel kurslar düzenlediklerini dile getirdi.

KLİMİK Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Azap ise salgınların sadece tıbbi bir süreç olmadığını, psikolojik, ekonomik, sosyal boyutları da olan süreçler olduğunu söyledi.

Salgının yalnızca tıbbi bir bakış açısıyla üstesinden gelinebilecek bir süreç olmadığının altını çizen Azap, "Ekonomik, sosyal, psikolojik boyutlarını da hesaba katıp bunlara yönelik bazı düzenlemeler ve faaliyetler yaparak üstesinden gelebileceğimiz en azından etkilerini azaltabileceğimiz bir süreç. Bu nedenle konunun ilgililerinin bir araya geldiği bu toplantıları çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Azap, dernek olarak salgın sürecinde en başından itibaren hastalığın görüldüğü ülkelerdeki bilgileri yakından takip ederek, Türkiye için bilgi birikimi oluşturduklarını belitti, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yarın sona erecek konferansa video gönderen katılımcılar, salgının yerel yönetimlere, turizme, iş dünyasına etkileri konuşulacak. Salgın sonrası yeni dönemin de konuşulacağı etkinlikte salgınla küresel mücadele de ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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