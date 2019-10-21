21.10.2019 17:06

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde, "Dünya Palyatif Bakım Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleşen etkinlikte, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp ve hastane yöneticileri, tedavi gören hastaları ziyaret edip, hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Hastaları ziyaret eden Kalkan ve beraberindekiler, hasta ve yakınlarına karanfil hediye edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Merkezin sosyal alanında gerçekleşen etkinlikte konuşan Sağlık Müdürü Kalkan, palyatif bakım ünitesindeki hizmetlerin her geçen gün arttığını belirtti.

Hasta ve hasta yakınlarına en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

"Palyatif bakım ünitesi hastanemize ve sağlık hizmetlerimize büyük bir değer kattığı aşikardır, palyatif bakım ünitesi açıldığından bugüne, gönül elçilerimizin desteği ile artan yatak kapasitemizle 2019 ocak-haziran ayı aralığında yatışı yapılan 138 hastamızın 3 bin 192 gün yatışı gerçekleşmiştir. Bu ünitede hastalara yüreğimizle, vicdani sorumluluğumuzla ve büyük bir özveriyle emek veriliyor. Bunun için bu ünitede görev yapan tüm arkadaşlarıma fedakar, başarılı çalışmaları ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

Palyatif Bakım hasta ve hasta yakınları ile bir araya gelinen etkinlikte program Palyatif Bakım Servisi Sorumlusu Uzman Dr. Betül Sezer de palyatif bakım ünitesinin açıldığından bugüne sürekli gelişim içinde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA