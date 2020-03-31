Dünya Otizm Farkındalık Gününde İstanbul mavi ışıklarla aydınlatılacak Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla 2 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Galata Kulesi gibi birçok yapı mavi renkle ışıklandırılacak.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla 2 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Galata Kulesi gibi birçok yapı mavi renkle ışıklandırılacak.

Tohum Otizm Vakfı öncülüğünde "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde" Türkiye mavi renge bürünecek. Dünyada eşzamanlı düzenlenen "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlik ile 2 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Galata Kulesi gibi birçok tarihi yapı mavi ışık renklerine bürünecek.

"'Otizme Mavi Işık Yak"

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, "Bugün dünyada her 59 çocuktan 1'i otizm riski ile doğuyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizme farkındalık yaratabilmek çok kıymetli. Covid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Hem 'Evde Kal' çağrılarına uyarak hem de çok büyük bir farkındalık hareketinin parçası olmak mümkün. 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına destek olmak için 2 Nisan günü mavi giyebilir, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapabilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA