Dünya Otizm Farkındalık Günü - Muş/

Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Muş ve Hakkari'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Muş Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki öğrenciler, Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde "otizm" koreografisi oluşturdu.

Etkinlikte, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarındaki üniversite öğrencileri ile otizmli öğrenciler, şarkılar eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi.

Muş KYK İl Müdürü Emrullah Güler, yaptığı açıklamada, öğrencilerle farkındalık oluşturmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Merkezdeki öğrencileri engelli olarak görmediklerini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Biz onların yanındayız. Burada yaptığımız etkinlikte bir nebze de olsa moral ve destek vermek amaçlı kardeşlerimizin elinden tuttuk. Burada üniversiteli öğrencilerimiz kostüm giyerek çocuklarla eğlendiler ve resim çizdiler. Yüzlerindeki tebessümü gördük. Çocuklara destek olmak ve topluma kazandırmak gerekiyor."

Otizmli öğrencilerden Muhammet Emin Özdemir de Suriye'nin Afrin bölgesinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerine selam yollayarak, "Afrin'de ne kadar askerimiz varsa Allah hiçbirine kaza bela vermesin. Askerlerimiz bizi korumak için Afrin'e gidiyor. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Muş'ta ayrıca Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Valilik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun iş birliğiyle "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla yapılan yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye meydanında başlayan yürüyüş, sloganlar eşliğinde Muş Valiliği önünde son buldu. Vali Aziz Yıldırım burada otizmli çocuklara karanfil hediye etti.

Yıldırım, yürüyüşe katılan katılımcılar ile otizmli çocuklara simit ve ayran ikram etti.

- Hakkari

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi fark et, kabul et, bizimle Yürü" etkinliği kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Belediye önünde toplanan vatandaşlar ve bisikletli grup, çevre yolundan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü komplesine kadar geldi.

Etkinlikte otizmli çocuklar, basketbol, okçuluk ve beysbol oynayarak eğlendi.