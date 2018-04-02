Dünya Otizm Farkındalık Günü - Gaziantep/

Gaziantep ve Bingöl'de, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğünce Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'nda toplanan otizm hastaları ile aileleri burada bir süre halay çekerek eğlendi. Etkinliğe katılanlar daha sonra "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" yazılı döviz taşıyarak Tren Garı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmli çocukların varlığının gerçek olduğunu ve toplumun buna farkındalık göstermesi gerektiğini söyledi.

Bu hastalığın tıbbi ilacının olmadığını vurgulayan Yıldırım, tek ilacını gönülden eğitim olduğuna dikkat çekti. Hastalığın giderek yaygınlaştığını aktaran Yıldırım, "Onların hayatta var olmalarına yardımcı olmak, her bireyin vazifesidir. Onlar bize Allah'ın armağanıdır. Sayılar korkutucu. 2001'de 250 çocuktan bir çocuk otizmli olarak dünyaya geliyordu. Bugün ki sayılarda ise 68 çocuktan bir çocuk otizmli olarak dünyaya geliyor. Gaziantep'te ise yaklaşık 6 bin civarında otizmli çocuğun olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar, gökyüzüne mavi balon bıraktı.

-Bingöl

Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar ile Milli Eğitim Müdürlüğünce Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Bingöl Merkez PTT kavşağında otizmli çocuklar ile ailelerin ve kurum personellerinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Genç Caddesi Saat Kulesi önünde tamamlandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Çakan, otizmin bir engel ve bir hastalık olmadığını, eğitimle aşılacak bir durum olduğunu söyledi.

Çakan,

"Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Günü. Otizm bir engel değil, hastalık değildir, eğitimle aşılabilecek bir durum. Bizde bugün çocuklarımız için, otizmliler için buradayız. Kabul ediyoruz, fark ediyoruz ve onlarla birlikte yürüyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli personeller, etkinliğe katılan otizmli çocukların ellerini renkli boyalarla boyayarak, beyaz beze baskı yaptı.

Etkinliğe katılan bazı aileler ile kurum müdürleri de otizmli çocuklarla birlikte ellerini boyayarak, baskı yaptılar.