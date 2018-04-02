Dünya Otizm Farkındalık Günü - Çorum/

Samsun, Çorum, Çankırı ve Amasya'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Kastamonu'da ise planlanan yürüyüş, yağışlı hava nedeniyle iptal edildi.

Samsun'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen farkındalık yürüyüşü, İstiklal Caddesi'nde başladı. Ellerinde mavi balonlar ile otizmle ilgili sloganların yer aldığı pankartlar taşıyan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, Vali Osman Kaymak ile birlikte ellerindeki mavi balonları, üçten geriye sayarak gökyüzüne bıraktı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Kaymak, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında benzer etkinliklerin yurt genelinde düzenlendiğini belirterek, otizmli ailelere destek olmak ve farkındalığı arttırmak için etkinliğe katıldıklarını kaydetti.

Çorum

Çorum'da da protokol üyeleri ve vatandaşlar Hürriyet Meydanı'ndan Kent Meydanı'na yürüdü.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, otizmin simgesel rengi olan mavi renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle, insanların kendilerini, otizm konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadıkları konusunda sorgulamaları gerektiğini belirtti.

Candan, otizmin herkesin sorunu olduğunu ve ancak hep birlikte el ele verilerek bu sorunun üstesinden gelinebileceğini ifade ederek, "Bugün bu etkinliğimize farklı siyasi partilerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yoğun bir katılım söz konusu. Bu birlikteliğin artarak devam etmesi ve bu birlikten alınan güçle çözümlerin üretilmesi gerekiyor." dedi.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Celen de, 3 yıl önce kurdukları derneğin en büyük amacının, bu konuda farkındalık sağlamak olduğunu, bugün düzenlenen etkinlikle amaçlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.