Dünya Otizm Farkındalık Günü
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Dünya Otizm Farkındalık Günü

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Dünya Otizm Farkındalık Günü

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dünya Otizim Farkındalık Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuk ve aileleriyle dayanışma ve destek vermek amacıyla etkinlik yaptı.

Özel gereksinimli çocuklar, uzman ekiplerin gözetimi altında, Hülya Özer Özel Eğitim Anaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, maviye boyadıkları eldivenlerini masa örtülerinde iz bırakarak farkındalık oluşturdu.

Çocukların uçurduğu mavi balonların ardından özel olarak hazırlanan pasta kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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