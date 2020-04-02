Dünya Otizm Farkındalık Günü Amasya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü unutulmadı.

Amasya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü unutulmadı. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle sokakları boş olan Amasya'da, İl Özel İdaresi tarafından Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarlarının bulunduğu alan mavi ışıkla aydınlatıldı.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, bir yandan koronavirüsle mücadele ederken Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü de unutmadıklarını söyledi.

Acar, koronavirüs tedbirleri sebebiyle bazı etkinliklerin iptal edildiğinin altını çizerek,

"Amasya'da şuan sokaklar boş kimse görmese de biz otizmli kardeşlerimiz için Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarlarının bulunduğu alanı mavi ışıkla aydınlattık. İnanıyorum ki çok kısa sürede dünya da ülkemiz de bu beladan kurtulacaktır." dedi.

Kaynak: AA