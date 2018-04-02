Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Rektörlük konferans salonunda düzenlenen programda konuşan NKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Saliha Baykal, otizm konusunda toplumsal duyarlılığın arttığını söyledi.

Her hastalıkta olduğu gibi otizm konusunda da erken tanının önemine vurgu yapan Baykal, otizmin tedavisi konusunda gözle görülür bir aşama kaydedildiğini belirtti.

Otizmin hayat boyu devam etmediğini dile getiren Baykal, "Otizm konusundaki hatalı inançlardan birisi, otizm tanısı almış olan tüm bireylerin yaşam boyu bu tanılarının devam ettiğini düşünmesidir. Otizim tanılı bireyler, tanı yaşı, semptomların şiddet düzeyi, zihinsel gelişim düzeylerine göre eğitim tekniklerinden farklı oranlarda yararlanabilirler." diye konuştu.

Konuşmanın ardından otizmli çocuklar katılımcılara mini bir konser verdi.

Konser sonunda katılımcılar, otizimli çocukları ayakta alkışladı. Etkinliğe, akademik personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.