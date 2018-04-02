Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, rehabilitasyon merkezi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğe katılan otizmliler söylenen şarkılara eşlik etti.

Rehabilitasyon merkezi öğretmenlerinden Pelin Hiçsolmaz, yaptığı konuşmada, otizmin yaşamın ilk üç yılında ortaya çıktığını söyledi.

Son yıllarda otizmli çocuk sayısının arttığına dikkati çeken Hiçsolmaz, şunları kaydetti:

"Eğer çocuklarınızda göz teması kurmama, adı söylendiğinde bakmama, bir şeyleri işaret ederek göstermeme, oyuncaklarla oynamama, konuşmada gecikme, durduğu yerde sallanma, parmak ucunda yürüme, gözlerin bir şeye takılı kalması gibi belirtiler görüyorsanız mutlaka bir çocuk psikiyatrisine başvurun. Otizmde erken tanı çok önemli."

Etkinlik sonunda, otizmin simge rengini taşıyan mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.