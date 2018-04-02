Uşak'ta, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Dünya Otizm Günü dolayısıyla Uşak Sağlık Müdürlüğü ve Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce ayrı ayrı yürüyüş düzenlendi.

Uşak Belediyesi önünden başlayıp 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar süren yürüyüşlerin ardından ardından, otizmli çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Uşak Sağlık Müdürü Sedat Kavas, yaptığı konuşmada otizmli çocukların erken yaşta fark edilmesinin önemine değindi.

Otizme dikkat çekmek adına yürüyüş düzenlediklerini belirten Kavas, otizmli bireylerin toplumdan dışlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Peltek ise, engelli bireylere özel ilgi gösterilmesi gerektiğini belirterek otizmli çocukların eğitimlerinin ve topluma kazandırılmalarının önemine değindi.

Öte yandan Gelişim Park Özel Eğitim Merkezi tarafından bir alışveriş merkezinde otizmli çocuklara yönelik bowling etkinliği düzenlendi.

Gelişim Park Özel Eğitim Merkezi Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Öztürk, otizmlilerin hayatın bir parçası olduğuna dikkat çekerek, "Bu özel günde otizmli çocuklarla bir arada olmak istedik. Onlara imkan verildiği zaman neler başarabileceğini göstermek için buradayız" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar, gün boyu bowling oynayarak eğlendi.